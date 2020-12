Premier Inn und Timon Gruppe in Karlsruhe und Ludwigshafen handelseinig

Zum 1. Dezember 2020 hat Premier Inn 13 Hotels von der Centro Hotel Group, mit im Portfolio sind dabei zwei Großprojekte der Ettlinger Timon Gruppe, die am 23. Oktober 2020 zwei langfristige Pachtverträge für ihre Hotelprojekte „Am Wasserturm“ in Karlsruhe sowie im „Metropol“ Ludwigshafen mit Premier Inn Deutschland abgeschlossen hat. Das Projekt „Am Wasserturm“ liegt im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofs Süd und beinhaltet neben dem Hotel zirka 5.800 m² Bürofläche. Die Eröffnung des sich im Bau befindlichen Gebäudes wird Mitte 2023 erwartet. Die Laufzeit des Pachtvertrages beträgt 20 Jahre.

Das Projekt „Metropol“ liegt zentral am Berliner Platz in Ludwigshafen. Neben dem Hotel und zirka 7.500 m² Bürofläche entsteht ein Gesundheitszentrum mit weiteren 5.300 m² Mietfläche sowie zirka 1.500 m² Fläche für Einzelhandel und Gastronomie. Auf Basis der inzwischen erteilten Baugenehmigung wird der Baustart zu Beginn des kommenden Jahres vorbereitet, die Eröffnung ist für das 4. Quartal 2023 vorgesehen. Mit Premier Inn wurde ein Pachtvertrag über 25 Jahre geschlossen.



Tom Goldscheider, Senior Acquisitions Manager, bei Premier Inn, freut sich sehr über die beiden Projekte: „Die Projekte der Timon Gruppe ergänzen unser Portfolio perfekt. Die außerordentlich guten Lagen im attraktiven Karlsruhe und dem wirtschaflich starken Ludwigshafen sind genau das, was wir als Akquisiteure suchen. Ein echter Gewinn!“