Premier Inn startet am Essener Hauptbahnhof

Am 06. November hat mit dem Premier Inn Essen City Centre ein weiterer Standort der Hotelkette eröffnet. Durch seine Lage direkt am Essener Hauptbahnhof ist das neue Premium-Economy-Hotel mit 189 Zimmern ein guter Ausgangspunkt für alle Geschäfts- und Freizeitreisenden im Ruhrgebiet. Hotelmanager Marcus Gottschlich freut sich auf die ersten Gäste: „Endlich ist es soweit: Ich bin stolz, ein modernes Hotel mit einem hoch motivierten Team in Betrieb zu nehmen.“

.

Der elfstöckige Neubau zeichnet sich durch eine hochwertige Plattenfassade in gekalktem Weiß und einer lichtdurchfluteten Glasfassade im Erdgeschoss aus. Darin befindet sich neben Rezeption und Lobby auch eine moderne Lounge mit Bar- und Restaurantbereich sowie modernen Arbeitsplätzen. Ein eigenes, nachhaltiges Coffeeshop-Konzept mit kleiner Terrasse für Gäste und Laufkundschaft runden das Angebot ab.



„Die Neueröffnung am Essener Hauptbahnhof markiert für uns einen echten Meilenstein“, sagt Inge Van Ooteghem, Managing Director und Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland. „Mit aktuell 20 Hotels in Betrieb haben wir unsere erklärte Zielmarke für 2020 erreicht.“ Zudem eröffnet Premier Inn noch in diesem Monat ein Flagship-Hotel in Hamburg St. Pauli mit markanter Innen- wie Außenarchitektur [wir berichteten]. Insgesamt hat sich die britische Hotelmarke hierzulande bereits mehr als 50 Standorte gesichert und will das Portfolio weiter ausbauen.



Erst Ende Oktober hatte die Hotelkette einen Mietvertrag für einen Standort im Businesspark Nu Work im Dörnberg-Stadtquartier in Regensburg unterzeichnet. Der Pachtvertrag über 5.955 m² Bruttogeschossfläche (BGF) mit 169 Zimmern läuft über 20 Jahre.



Das neue Premier Inn befindet sich im Businesspark Nu Work, der den westlichen Abschluss der Quartiersentwicklung bildet. Auf einer Nu Work Gesamtgeschossfläche von rund 20.150 m² findet sich dort neben dem Business- und Freizeithotel ausreichend Platz für flexible Nutzungen als Büro, Labor, Showroom oder Gastronomie. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Das Dörnberg wird im Joint Venture zwischen den Münchner Entwicklern Hubert Haupt Immobilien und Bucher Properties umgesetzt. Es befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs und der Regensburger Altstadt, die 2006 zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde.