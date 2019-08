Premier Inn erwirbt Grundstück in Eschborn für Hotelneubau

Premier Inn hat ein 2.209 m² großes Grundstück in Eschborn bei Frankfurt von einem Joint Venture aus Art-Invest Real Estate und Phoenix Real Estate Development GmbH gekauft. Premier Inn wird in der Alfred-Herrhausen-Allee ein Hotelgebäude mit ca. 168 Zimmern errichten. Die Planungsarbeiten für das Hotel haben bereits begonnen. Der Baubeginn ist für 2020, die Eröffnung für Ende 2021 geplant.

.

„Mit dem Ankauf des Grundstücks erschließen wir einen weiteren neuen Standort im Rahmen unserer Expansion in Deutschland. Eschborn selbst ist ein etablierter Bürostandort und natürlich macht die schnelle Verbindung in die Messe- und Finanzmetropole Frankfurt das Hotel für Geschäftsreisende und Touristen gleichermaßen interessant“, sagt Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director Germany von Premier Inn. Bei der Transaktion waren Pinsent Masons Germany LLP für den Käufer und GSK Stockmann Rechtsanwälte für den Verkäufer beratend tätig.



Vom Hotel aus ist die S-Bahn-Station Eschborn Süd fußläufig zu erreichen. Von hier aus sind es 15 Minuten zur Frankfurter Innenstadt. In unmittelbarer Nähe befinden sich Büros diverser Großunternehmen wie der Deutschen Börse, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY und der Telekom. Auch die Übernachtungszahlen in Eschborn entwickeln sich positiv: Nach Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes gab es in der Stadt im Jahr 2018 rund 20.000 Übernachtungen mehr als in 2016.