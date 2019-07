Whitbread verpflichtet Khadija Brémont als Director Mergers & Acquisitions

Khadija Brémont

Whitbread, Mutterkonzern des Hotelunternehmens Premier Inn, erweitert sein Management-Team in Deutschland und hat Khadija Brémont zum Director Mergers & Acquisitions ernannt. Seit dem 1. Juli ist die 42-Jährige für die Unternehmensentwicklung und M&A-Aktivitäten von Premier Inn in Deutschland und darüber hinaus zuständig.

.

Vor dem Wechsel zu Premier Inn war Brémont Head of Mergers & Acquisitions bei Vestas in Kopenhagen. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Bereich M&A bei international tätigen Unternehmen wie General Electric oder Alstom Power. Sie arbeitete in den Sektoren Private Equity, Infrastruktur, Smart Buildings und erneuerbare Energien in Frankreich, Dänemark und Brasilien. Die Französin begann ihre Karriere im M&A-Team von EY (damals Ernst & Young). Sie hält einen Master in Banking & Finance von der Universität Paris-Dauphine.



„Als international erfahrene M&A-Spezialistin wird Khadija Brémont unsere ambitionierten Expansionspläne in Deutschland vorantreiben“, sagt Mark Anderson, Deutschlandchef von Premier Inn. „Wir sehen langfristig Potenzial für bundesweit mehr als 50.000 Premier Inn-Zimmer und wollen diese Zahl durch organisches Wachstum sowie durch den Ankauf von weiteren Portfolios erreichen. Dazu gehört auch der Ausbau des Teams und des Managements.“ Erst im vergangenen Herbst gab Premier Inn den Ankauf von 19 Standorten von der Foremost Hospitality Gruppe bekannt. Bis Ende 2020 sollen mindestens 20 Premier Inn Hotels in Deutschland in Betrieb sein.