Premier Inn Mannheim eröffnet

Mit dem neuen Premier Inn in Mannheim geht heute das deutschlandweit 40. Haus der Hotelmarke in Betrieb. Das Premier Inn Mannheim City Centre verfügt über 160 Zimmer verteilt auf fünf Stockwerke und liegt fußläufig vom Mannheimer Hauptbahnhof günstig in der Heinrich-von-Stephan-Straße 18.

.

Im Erdgeschoss befindet sich eine große Lobby mit Restaurant- und Frühstücksbereich. Zudem verfügt das Premium-Economy-Hotel über zwei Meetingräume für je maximal zwölf Personen und eine Tiefgarage mit 39 Stellplätzen. Neben den klassischen Doppel- und Zweibettzimmern gibt es 43 Familienzimmer, davon pro Etage auch jeweils eines mit Verbindungstür zu einem Zweibettzimmer für größere Familien. Für mobilitätseingeschränkte Reisende stehen zwei behindertengerechte Zimmer bereit.



Vor allem die Mischung an Gästen reizt Hotel Manager Amr Mahrous am Standort Mannheim. „Hier

treffen so viele Welten zusammen: Businessleute und Kreative, Touristen und Kulturschaffende,

Familien und Gründer… Wir heißen alle willkommen!“ Mahrous selbst stammt aus Ägypten und bringt

jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Stationen bei renommierten Hotelmarken mit, zuletzt als

Stellvertretender Direktor eines Flemings Express Hotels in Frankfurt.



Die Übernahme resultiert aus dem Ankauf von deutschlandweit 19 Hotels durch den Mutterkonzern

Whitbread PLC von der Foremost Hospitality im Jahr 2018. Diese hat den neu erbauten Standort

zunächst als Holiday Inn Express betrieben, bevor er jetzt als Premier Inn Hotel neu eröffnet.



Mit dem neuen Standort in Mannheim stehen Freizeit- und Geschäftsreisenden sowie Familien ab heute

40 Premier Inn Hotelsin Deutschland zur Auswahl. „Mit Mannheim gewinnen wir einen neuen Standort,

der uns dank seiner Vielseitigkeit schon jetzt in seinen Bann gezogen hat“, freut sich Inge Van Ooteghem, Geschäftsführerin und Chief Operating Officer (COO) von Premier Inn Deutschland. „Die Stadt der Erfinder dient auch uns als Inspiration, nie müde zu werden und unser Hotelprodukt anhand von Gästefeedback stetig weiter zu entwickeln.“



Knapp 40 weitere Standorte hat sich die Hotelmarke aus Großbritannien aktuell im deutschen

Hotelmarkt gesichert. Bei der Expansion spielen auch Nachhaltigkeitsfaktoren eine immer größere Rolle. So hat sich Premier Inn Deutschland jüngst dazu entschieden, dass jegliche Neubauten (im Lease- oder Freehold) eine DGNB oder BREAAM (Very Good)-Zertifizierung vorweisen müssen, um in das Hotelportfolio von Premier Inn aufgenommen zu werden. Bislang hat Whitbread eine Milliarde Pfund in Deutschland allokiert und plant, pro Jahr weiterhin 200 bis 300 Millionen Pfund in den deutschen Hotelmarkt für weiteres Wachstum zu investieren.