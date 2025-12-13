65. Premier Inn in Deutschland
Premier Inn kommt mit erstem Hotel nach Duisburg
Mit dem Premier Inn Duisburg City Altstadt öffnet die britische Hotelmarke erstmals in der Ruhrmetropole ihre Pforten. Das gegenüber dem Rathaus gelegene Haus verfügt über 219 komfortable Zimmer, darunter zehn Premier Plus Zimmer. Als Anbau wurde das historische „Ott-Vogel-Haus“ originalgetreu wieder aufgebaut und beherbergt nun als Teil des Premier Inn Hotels 19 Zimmer auf drei Etagen. I
„Mit der Eröffnung in Duisburg setzen wir unseren Wachstumskurs in Deutschland konsequent fort. Wir wollen an Orten präsent sein, die sowohl für Geschäftsreisende als auch für Freizeitreisende interessant sind. Duisburg ist dafür ideal – und wir sind stolz, mit diesem Haus ein weiteres starkes Signal für unsere Marke zu setzen. Ich möchte dem gesamten Team für die großartige Zusammenarbeit und den Einsatz danken, die diesen wichtigen Schritt realisiert haben“, sagt Erik Friemuth, CEO Premier Inn Deutschland.
Das Hotel liegt auf dem Gelände des Mercatorviertel - in der Oberstraße 2 - nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Fußgängerzone Königstraße entfernt. Die beiden Projektentwickler Blankbau und GBI haben den Neubau binnen der letzten drei Jahre realisiert. Der langfristige Mietvertrag mit Premier Inn wurde bereits vor Baustart in 2020 unterzeichnet [wir berichteten], der angekündigte Baustart blieb dann aber aufgrund verschiedener Probleme - unter anderem auch wegen archäologischer Funde - aus. In 2022 kaufte Premier Inn das Projekt schließlich [wir berichteten], was Bewegung in das Projekt brachte. Nach dem Erreichen des Richtfests im Herbst 2023 kam es dann erneut bei dem Hotel- und Bürokomplex zu Verzögerungen, wodurch sich die geplante Fertigstellung im Sommer 2024 weiter verzögerte.