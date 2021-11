Premier Inn kauft Hotelprojekt am BER

Eine Tochtergesellschaft der Premier Inn Holding GmbH sichert sich einen Hotelneubau direkt am Flughafen BER und in unmittelbarer Nähe zum Tesla-Werk Grünheide. Verkäuferin des Hotels mit 296 Zimmern sowie 53 Pkw-Stellplätzen ist die Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH.

