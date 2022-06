Am heutigen Freitag hat das erste Premier Inn Hotel in Wolfsburg eröffnet. Das Premier Inn Wolfsburg City Centre im Berliner Haus in Innenstadt-Lage unweit des Hauptbahnhofs, der Autostadt und der Volkswagen Arena bietet 260 Zimmer und besticht durch seine besondere Architektur.

Fotos: Andreas Rehkopp/Premier Inn Deutschland



