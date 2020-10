Premier Inn hält auf St. Pauli Einzug

Eigentlich ein Grund zur Freude: Strabag Real Estate hat den Neubau des Hotels am Dom pünktlich an die Betreiberin Premier Inn, die auch Immobilieneigentümerin und Investorin ist, übergeben. Wäre da nicht die Corona-Pandemie, die der Hospitality Branche mächtig zusetzt. Doch trotz aller Marktgegebenheiten versucht der britische Konzern an seinen Expansionsplänen weitgehend festzuhalten [wir berichteten] und steht so mit einer weiteren Neueröffnung in diesem Jahr an der Startlinie. Das 21. Haus in Deutschland, das fünfte in Hamburg.

.