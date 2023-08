Premier Inn eröffnet neue Unternehmenszentrale im Europaviertel

Premier Inn schließt einen neuen Mietvertrag über rund 2.100 m² Bürofläche im Nord 1 in Frankfurt ab und setzt damit seinen Expansionskurs fort. Eigentümer des Objekts ist Amundi.

.

„Die neuen Flächen im Nord 1 bieten unseren Mitarbeitenden ein ideales Arbeitsumfeld und ermöglichen es uns, unsere Präsenz signifikant zu erweitern. Wir sind fest entschlossen, Deutschlands führende Hotelmarke zu werden und freuen uns auf diese spannende Entwicklung“, erklärt Matthias L. Welschof, Head of Asset Management bei Premier Inn.



„Das Nord 1 ist auch aus historischer Sicht eine hervorragende Wahl, da es sich in unmittelbarer Nähe des ersten deutschen Hotels von Premier Inn in der Europaallee [wir berichteten] befindet“, ergänzt Kevin T. Nguyen, Geschäftsführer bei Blackolive.



Der Gebäudekomplex Nord 1 in der Europa-Allee 12-22 erstreckt sich über insgesamt sieben Stockwerke und bietet eine Gesamtfläche von rund 34.000 m² für Büro- und Geschäftsflächen. Durch seine unmittelbare Nähe zum beliebten Einkaufszentrum Skyline Plaza ist er optimal in das Frankfurter Europaviertel integriert. Die Architektur des Gebäudes besticht durch vier einladende, begrünte Innenhöfe und exzellente Dachterrassen sowie durch einen hohen Anteil verglaster Fassadenelemente, die für einen angenehme Lichtdurchflutung im Inneren des Bürokomplexes sorgen.



Premier Inn wurde bei der Anmietung von Blackolive beraten. Für den Eigentümer, der durch die IC Immobilien Gruppe vertreten wird, war Cushman & Wakefield im Zuge eines Landlordmandats beratend tätig.