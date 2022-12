Premier Inn eröffnet drittes Haus in Berlin

Ab dem 16. Dezember steht Reisenden ein weiteres Premier Inn Hotel in Berlin zur Verfügung. Das Premier Inn Berlin City Wilmersdorf mit 176 Zimmern liegt verkehrsgünstig an der Bundesallee, direkt gegenüber der Haltestelle Spichernstraße und rund 15 Taximinuten vom Hauptbahnhof entfernt. Ku’damm, KaDeWe, Gedächtniskirche und Zoologischer Garten sind fußläufig, Schloss Charlottenburg und Brandenburger Tor in wenigen U-Bahn-Minuten erreichbar.

