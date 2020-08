Prell-Areal: Ten Brinke steigt aus Quartiersentwicklung aus

Aus dem geplanten Quartier auf dem Prell-Areal an der Zöllnertorstraße in der Altstadt von Schwabach wird nichts. Projektentwickler Ten Brinke steigt aus dem Projekt aus. Grund sei in erster Linie die Corona-Krise. Geplant waren auf dem Areal rund 6.000 m² mit Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen.

.

Laut einem Schreiben des Investors an die Stadt wurden im Zuge der Pandemie alle geplanten Projekte auf den Prüfstand gestellt, um als Unternehmen gestärkt und zukunftssicher aus der Krise hervorgehen zu können. In diesem Zuge sei die Entscheidung getroffen worden, die Pläne für das Prell-Areal nicht weiter zu verfolgen.



Sascha Spahic, Stadtrat für das Referat für Finanzen und Wirtschaft, der sich in den letzten Jahren intensiv für eine Neugestaltung eingesetzt hat, gab an, dass es bis April noch positive Signale des Investors gegeben hat. Er zeigte sich überrascht von der Entwicklung, da für die Planungen bereits ein hoher Aufwand betrieben wurde.



Wie es mit der Verbauung des Geländes in der Innenstadt nun weitergeht, sei laut Spahic völlig offen. Ziel muss es allerdings nach wie vor sein, einen attraktiven Mix aus Wohnungen sowie Gewerbe- und Einzelhandelsflächen anzubieten.



Bei den Anrainern war das geplante Projekt bereits bei der Präsentation Anfang dieses Jahres sehr umstritten. Vor allem der Verlust von Stellplätzen und die überdimensionierte Planung wurden von den Bürgerinnen heftig kritisiert, die aus ihrer Sicht bei der Realisierung der Pläne einen massiven Klotz vor die Nase gesetzt bekommen hätten.