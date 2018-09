Prelios verkauft Schlossberg Center in Marburg

Schlossberg Center

Prelios Immobilien Management hat in einem strukturierten Verkaufsprozess einen neuen Eigentümer für das „Schlossberg Center“ in Marburg gefunden. Vorangegangen war eine Umstrukturierung und Optimierung der Einzelhandelsmietflächen im Untergeschoss, zahlreiche Mietvertragsverlängerungen und eine Modernisierung der Center-Technik. Verkäufer ist ein deutscher Spezialfonds. Über den Käufer sowie den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Closing fand im Juni statt. Prelios Immobilien Management übernimmt weiterhin das Center Management im Auftrag des Eigentümers.

Martin Mörl, Geschäftsführer von Prelios Immobilien Management, erläutert: „Nachdem wir in den vergangenen drei Jahren daran gearbeitet haben, die Center-Technik zu modernisieren, zahlreiche Mietverträge zu verlängern und die Mietflächen insbesondere im Untergeschoss zu optimieren, konnten wir nun im Auftrag des Verkäufers in einem strukturierten Verkaufsprozess einen neuen Eigentümer für das Shopping Center finden. Wir freuen uns, weiterhin das Center und Projektmanagement für das mehr als 13.000 m² Einzelhandels- und Bürofläche umfassende Objekt übernehmen zu können.“



Das Schlossberg Center in der Marburger Innenstadt ging 2001 nach einem Umbau aus einem ehemaligen Horten-Kaufhaus hervor, das 1973 eröffnet wurde. Mieter im rund 8.000 m² Einzelhandels- und mehr als 2.600 m² Bürofläche umfassenden Objekt an der Universitätsstraße 15 sind unter anderem Lidl, C&A, Vero Moda, Jack & Jones, AOK Hessen, New Yorker und Deichmann.



Prelios Immobilien Management hatte 2014 das Center Management, die Vermietung, das Property Management sowie das Transaktionsmanagement im Auftrag des Eigentümers übernommen.