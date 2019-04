Prelios holt vier neue Mieter ins Husum Shopping Center

Eine der wenigen Shopping Center-Neuentwicklungen in Deutschland, mitten im Herzen der quirligen Stadt Husum an der touristischenen Westküste Schleswig-Holsteins, nimmt immer mehr Konturen an. Parallel zum Innenausbau schreitet auch die Vermietung erfolgreich voran: Neue Mietverträge wurden mit dem Young Fashion-Anbieter New Yorker (1.100 m² Mietfläche), dem Reformhaus Engelhardt (135 m²), dem regionalen Handwerksbäcker von Allwörden (260 m² Mietfläche, inklusive gastronomischer Flächen) und Friseur Babel aus Flensburg abgeschlossen. Das Center verfügt insgesamt über eine Mietfläche von ca. 12.000 m² in rund 35 Shops und ein zentrales innerstädtisches Parkhaus mit 650 Stellplätzen. Die Ausbauarbeiten gehen planmäßig voran, die Eröffnung ist für Ende September 2019 vorgesehen.

.