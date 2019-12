Preise steigen in allen Segmenten weiter

Die 985 Teilnehmer der zweiten bundesweiten Immobilienumfrage von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) erwarten in den kommenden 12 Monaten steigende Preise für Wohneigentum. Bei den Wohnungsmieten erwarten die Experten in allen Bundesländern außer Berlin eine steigende Tendenz. Im Büromarkt werden insgesamt steigende Mieten sowie Preise für Büro- und Geschäftshäuser erwartet, wobei erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Bundesländern bestehen.

.

Die Umfrage erfolgt halbjährlich. Die Teilnehmer aus dem deutschen Immobilienmarkt werden zur vergangenen und künftigen Preisentwicklung von Immobilien befragt. Die Ergebnisse der Umfrage werden zu Preiserwartungsindizes verdichtet, die im Bereich zwischen -200 und 200 Punkten liegen können. Die Indizes geben eine Indikation für die künftige Entwicklung verschiedener Immobiliensegmente. An der Herbstumfrage 2019 beteiligten sich 985 Experten aus allen Bundesländern.



Die Teilnehmer der Umfrage erwarten für die kommenden 12 Monate in allen Bundesländern steigende Preise für Wohneigentum. Sowohl der Preiserwartungsindex für Einfamilienhäuser (69.8 Punkte) als auch derjenige für Eigentumswohnungen (58.3 Punkte) liegen im klar positiven Bereich, jedoch etwas tiefer als vor einem halben Jahr. Bundesweit erwarten rund 32% der Experten stabile Preise für Wohneigentum, rund 62% erwarten steigende oder stark steigende Preise in den kommenden 12 Monaten (sinkende bis stark sinkende Preise: 7%).



Insgesamt erwarten die Experten im nächsten Jahr ebenfalls steigende Wohnungsmieten. Der entsprechende Preiserwartungsindex ist mit 31.9 Punkten positiv, jedoch deutlich tiefer als vor einem halben Jahr. Beim regionalen Vergleich sticht Berlin heraus: Die Diskussion um den Mietendeckel zeigt Wirkung und offenbar gehen viele Experten davon aus, dass die Deckelung kommt: Während laut der aktuellen Umfrage rund 63% der Befragten von stabilen Mieten ausgehen, waren es vor einem halben Jahr nur 16%. Die restlichen Experten sind sich uneinig: 19% erwarten sinkende bis stark sinkende Wohnungsmieten, 18% erwarten einen weiteren Anstieg.



Bei Mehrfamilienhäusern werden ebenfalls weiter steigende Preise erwartet. Der entsprechende bundesweite Preiserwartungsindex ist mit 50.9 Punkten klar positiv. Wiederum fällt Berlin mit dem tiefsten Preiserwartungsindex auf (12.1 Punkte), und wiederum waren sich die Experten dort uneinig: 30% erwarten sinkende Preise, 36% erwarten ein stabiles Preisniveau und 34% erwarten steigende bis stark steigende Preise.



Auch im Büromarkt gehen die Experten von steigenden Mieten und Immobilienpreisen aus (Preiserwartungsindex für Büroflächen: 31.6 Punkte, Preiserwartungsindex für Büro- und Geschäftshäuser: 45.6 Punkte). Nur die Bundesländer Saarland und Thüringen fallen mit negativen Indizes auf. In Berlin und Bayern wiederum erwarten jeweils über 60% der Experten steigende Transaktionspreise für Büroimmobilien.