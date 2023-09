Preise in Offenbach stagnieren

Der ganz große Boom auf dem Offenbacher Wohnungsmarkt ist – wie überall in Deutschland – vorläufig vorbei. Nach vielen Jahren mit steigender Preisentwicklung und einer hohen Anzahl von Vertragsabschlüssen entwickelt sich der Immobilienmarkt nun wieder rückläufig. Die Preise stagnieren oder gehen leicht zurück. Diese Entwicklung spiegeln auch die Zahlen des Immobilienmarktberichts 2023, den der Unabhängige Gutachterausschuss für Immobilienwerte für den Bereich Stadt Offenbach am Main nun vorgestellt hat.

Der Bericht gibt einen Überblick über den Immobilienmarkt in Offenbach im Jahr 2022. Demnach zeigte sich ab der zweiten Jahreshälfte 2022 ein rückläufiger Trend beim Flächenumsatz für Wohnungseigentum sowie Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften. Die Preise indes bleiben weiter hoch – der Geldumsatz ging nur leicht von 727,5 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 666,9 Millionen Euro im Jahr 2022 zurück. Offenbach zählt wie große Teile des Rhein-Main-Gebiets zu den teuersten Immobilien-Standorten in Hessen.



Paul-Gerhard Weiß, Dezernent für Planen und Bauen, betonte anlässlich einer Pressekonferenz jedoch: „Es wird auch in Offenbach weiterhin gebaut. Wichtige Vorhaben für neue Wohnungen, zum Beispiel im Quartier 4.0 am ehemaligen Güterbahnhof oder am Ledermuseum, durchlaufen derzeit das Baugenehmigungsverfahren und sollen in die Umsetzung gehen. Gleichwohl zeigen sich nun die veränderten Herausforderungen für Projektentwickler und Privatleute, die Eigentum erwerben möchten: Die Baupreise sind so hoch wie nie und die gestiegenen Zinsen erschweren die Finanzierung.“ Wie Weiß weiterhin ausführt, macht sich der jahrelange Boom inzwischen aber auch strukturell für die Stadt bemerkbar: „Der Bau vieler Wohnungen hat zu einer positiven Veränderung der Sozialstruktur in Offenbach geführt und die Einnahmen aus der Einkommenssteuer steigen weiter. Das ist eine gute Entwicklung für die Stadt.“