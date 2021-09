PREIG platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen

Eine Projektgesellschaft der PREIG AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 16 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren platziert. Mit dem Erlös treibt das Unternehmen sein Umnutzungs- und Neubauvorhaben an der Robert-W.-Kempner-Straße in Berlin-Zehlendorf voran [wir berichteten].

.

Das Schuldscheindarlehen wurde von mehreren Pensionskassen gezeichnet. Die PREIG wurde bei der Vermittlung der Finanzierung, beim investorengerechten Setup des Darlehens sowie der institutionellen Platzierung von der BF.direkt-Gruppe begleitet.



„Die Platzierung des Schuldscheindarlehens innerhalb kurzer Zeit zeigt das hohe Interesse von deutschen institutionellen Investoren an nachhaltigen Projekten dieser Art. Sie unterstreicht auch das große Vertrauen, das der PREIG AG aufgrund des erfolgreichen Track-Records entgegengebracht wird“, erklärt Vorstand Peyvand Jafari.



Im November 2019 hatte eine Projektgesellschaft das rund 20.000 m² große Grundstück erworben. Auf dem Grundstück befinden sich zwei ein- bis zweigeschossige Produktions- und Gewerbehallen. PREIG plant auf dem Areal im Umfeld des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Berlin-Zehlendorf die Errichtung und Vermietung eines gewerblichen Neubauquartiers mit Loftcharakter. Es sollen neue Arbeitsplätze in den Bereichen Büro, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit geschaffen werden. Durch eine vielfältige Nutzung, Gastronomieangebote und die Errichtung eines Mobility-Hubs wird der Standort deutlich aufgewertet.