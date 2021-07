Prea verpflichtet Anja Schrön für das Projektmanagement

Anja Schrön

Anja Schrön verstärkt ab sofort das Projektmanagement der Prea Group und übernimmt die interne Projektsteuerung im Bereich IT- und Softwareprodukt-Entwicklung. Schrön wird insbesondere an der Entwicklung von Software- und Plattformlösungen mitwirken, die effizientere Projektplanung und Kollaboration über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ermöglichen. Sie berichtet direkt an den Chief Technology Officer der Prea Group, Marco Foof.



Schrön kommt von der GWAdriga GmbH & Co. KG, bei der sie als Projekt- und Anforderungsmanagerin tätig war. Zuvor war die Diplom-Wirtschaftsingenieurin unter anderem als IT-Senior-Projektmanagerin bei der Meininger Shared Services GmbH, als Teamlead E-Payment und Fraud Prevention für die Fluggesellschaft Germania sowie als Teamlead Product Management bei Freenet tätig.



„Mit Anja Schrön erweitern wir unser IT-Team um eine erfahrene und engagierte Projektmanagerin mit reichhaltiger Erfahrung in der IT- und Softwareproduktentwicklung. Damit schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen, um unsere Software weiterzuentwickeln und gemeinsam mit unseren Lösungen zu wachsen“, erklärt Marco Foof.