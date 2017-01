Prangl eröffnet Wiener Headquarter

Auf einem 67.000 m² großen Areal in Liesing schlägt das Familienunternehmen Prangl neue Wiener Wurzeln. Der Spezialist für Kranverleih, Schwertransporte, Arbeitsbühnen und Schwerlastverbringungen ist von Brunn am Gebirge in die Hauptstadt gezogen und eröffnet nun seinen neuen Logistikkomplex. Die Entscheidung für die Standortverlagerung in die österreichische Hauptstadt war mit der Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien in 2015 gefallen, da in Brunn absoluter Platzmangel herrschte. Die Stadt hatte dem Kran-Spezialisten das Grundstück verkauft. Das Investitionsvolumen für den neuen Standort, der rund 51.000 m² umfaßt, wurde auf rund 38 Millionen Euro beziffert. Zudem gibt es Reserveflächen, die Platz für künftige Expansion

[…]