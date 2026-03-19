Prag: CA Immo erreicht Vollvermietung im Danube House

CA Immo hat nach der Unterzeichnung eines Mietvertrags mit Everpure über rund 14.500 m² Bürofläche die vollständige Vermietung des neu sanierten Bürogebäudes Danube House in Riverside Karlín, Prag, erreicht. Die Fertigstellung des umfangreichen Sanierungsprojekts wird für das zweite Quartal 2026 erwartet.

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Everpure reiht sich in die Liste erstklassiger internationaler Blue-Chip-Mieter im Danube House ein. Die frühzeitige vollständige Vermietung ist eine starke Bestätigung der Repositionierungsstrategie für Danube House durch den Markt und zeigt die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen, designorientierten Büroflächen an den etabliertesten Bürostandorten Prags.



„Die vollständige Vermietung bereits vor Fertigstellung ist ein bedeutender Meilenstein für das Danube House und eine klare Bestätigung unserer Vision für das Projekt. Mit dieser umfassenden Sanierung verwandeln wir das Gebäude in einen ikonischen, erstklassigen Class-A-Bürostandort mit unvergleichlichem Blick auf die Prager Burg“, sagte Václav Jonáš, Geschäftsführer von CA Immo in Tschechien.



Paul Melmon, Leiter der Prager Niederlassung von Everpure, fügte hinzu: „Das Danube House war für unsere Prager Niederlassung die naheliegende Wahl. Es ist ein einzigartiges Gebäude innerhalb des Riverside-Karlín-Campus, einem Standort, den wir gut kennen und mit dem wir sehr zufrieden sind. Wir haben in den letzten fünf Jahren ein Weltklasse-Team in Karlín aufgebaut, und die Qualität des Campus bietet die richtige Plattform für unser weiteres Wachstum und unsere Innovationen in der Region.“



Die umfassende Sanierung des Danube House schreitet voran; die Arbeiten sollen im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Nach Fertigstellung wird das Gebäude rund 22.500 m² moderne, nachhaltige Bürofläche bieten, die hohe Designstandards, fortschrittliche Technologien und eine starke ESG-Performance vereint.



Der Riverside-Karlín-Campus, bestehend aus Danube House, Nile House, Amazon Court, Mississippi House und Missouri Park, hat sich zu einem der attraktivsten Geschäftsstandorte Prags entwickelt. Mit direktem Zugang zu grünen Erholungsgebieten, Cafés, Restaurants und dem Moldauufer bietet er eine einzigartige Kombination aus Arbeit, Freizeit und Gemeinschaftsleben. Der lebendige River Rink Karlín und die umliegende Lifestyle-Zone bieten eine Eislaufbahn, zahlreiche Veranstaltungen und eine große Auswahl an Speisen und Getränken.



Das tschechische Portfolio von CA Immo umfasst fünf Bürogebäude in Prag, die sich auf dem Riverside Karlín Campus befinden und einen Buchwert von rund 300 Mio. Euro aufweisen. Alle Gebäude verfügen über eine Nachhaltigkeitszertifizierung gem. LEED- oder DGNB-Gold- bzw. Platin-Standard.