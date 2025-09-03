Praemia REIM stärkt europäische Wohnplattform

Praemia REIM hat Thomas Storgaard zum Managing Director und Head of Purpose-Built Student Accommodation (PBSA) ernannt. Von London aus wird er die Expansion im Bereich studentisches Wohnen in ganz Europa vorantreiben und PBSA als zentrale Wachstumsstrategie des Investment Managers festigen.

.

Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich studentisches Wohnen und alternative Wohnformen gilt Thomas Storgaard als ausgewiesener Experte. Er wechselt von Bridges Fund Management, wo er als Partner europäische Immobilientransaktionen in demografiegetriebenen Sektoren leitete. Zuvor verantwortete er bei Harrison Street Investitionen von mehr als 800 Millionen Euro in PBSA- und Wohnimmobilien. Im Laufe seiner Karriere hat er Transaktionen im Gesamtvolumen von über 3,4 Milliarden Euro begleitet.



In seiner neuen Rolle wird Thomas Storgaard eng mit den Länderteams von Praemia zusammenarbeiten. Im Mittelpunkt steht dabei, die Präsenz des Unternehmens in den führenden Universitätsstädten Europas auszubauen, langfristige Partnerschaften mit erstklassigen Betreibern und Entwicklern aufzubauen und institutionelle Investmentprodukte zu gestalten, die die Weiterentwicklung der übergreifenden Wohnplattform von Praemia vorantreiben.



„Die Nachfrage nach modernen, nachhaltigen und betreibergeführten Wohnkonzepten – insbesondere im Bereich Studentisches Wohnen – steigt europaweit. Auch in Deutschland sehen wir eine wachsende Dynamik und steigenden Bedarf in diesem Segment. Mit Thomas Storgaard gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der diese Trends in eine klare Wachstumsstrategie übersetzen wird. Seine Führungsrolle im Rahmen unserer paneuropäischen PBSA-Strategie unterstreicht unseren Anspruch, innovative Wohnlösungen für Investoren und Nutzer gleichermaßen voranzutreiben“, sagt Peter Finkbeiner, CEO von Praemia REIM Germany.