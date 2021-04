Die PraeLux Gesellschaft für Investmentberatung mbH hat ca. 190 m² Bürofläche in den Colonnaden 51 angemietet. Der Umzug vom bisherigen Unternehmenssitz in Hamburg-Wandsbek in die Innenstadt soll im zweiten Quartal 2021 erfolgen. Das Bürovermietungsteam von Angermann war vermittelnd tätig. Vermieter ist die Colonnaden 39 & 51 GmbH.

