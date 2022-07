Die P&P Group hat 500 m² Erdgeschossfläche in Bestlage direkt am Rotkreuzplatz in München vermietet. Die neuen Mieter der Gewerbeflächen in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Nymphenburger Straße 156 sind die beiden Gastronomiekonzepte „Dean & David“ und „Pommes Freunde“. Die Eröffnung ist im Winter 2022 geplant.

