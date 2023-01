Die P&P Group veräußert zwei Wohnprojekte in München und Nürnberg. Bei dem Projekt in der bayerischen Landeshauptstadt handelt es sich um ein Grundstück mit bestehender Baugenehmigung in sehr guter Lage im Stadtteil Hadern. In Nürnberg verkauft der Investor und Entwickler ein teilweise saniertes Wohnobjekt im Stadtteil Höfen. Über den Kaufpreis

Fotos: P&P Group



[…]