P&P verkauft „Sonnenlogen 2“ und kauft in Nürnberg

Umschichtung im Portfolio: Während die P&P Gruppe soeben in die Vermarktung des zweiten Bauabschnitts der „Sonnenlogen 2“ startet und ihr dabei ein ähnliches Verkaufstempo vorschwebt wie im ersten Abschnitt, geben die Fürther gleichzeitig den Ankauf eines fünfteiligen Immobilien-Pakets in Nürnberg bekannt, das im Bestand gehalten werden soll. Kaufpreis und Verkäufer werden nicht verlautbart, Details zu den vier Wohngebäuden und dem dazugehörigen Office-Gebäude schon.

.

Auf 4.800 m² Mietfläche summiert sich Fläche des Quintetts, dass zentral in der Nürnberger City verortet ist (Celtisplatz 6, Celtisstraße 14, 16 und 18 sowie Entderstraße 3). In fußläufiger Entfernung zu Nürnbergs Shopping-Adressen und gleichzeitig nahe beim Südstadtpark gelegen, separieren sich die komplett vermieteten Immobilien in ein 1.900 m² umfassendes Wohnkontingent sowie 2.200 m² für Büro-Nutzung plus 730 m² für Praxisflächen. Alle Gebäude wurden zwischen 2014 und 2015 modernisiert und benötigen daher keine aktuellen Investitionen. Aufgrund des veritablen Cashflows und eines vielversprechenden Wertsteigerungspotenzials wird das Quintett dem Bestand zugeführt.



Recht zügig veräußert werden sollen dagegen die Wohnungen und Mikro-Apartments aus dem „Sonnenlogen 2“-Projekt auf dem ehemaligen Tucher-Areal an der Schwabacher Straße in Fürth. Im letzten Jahr konnten die 28 Mikro-Apartments und ein Großteil der Zwei- bis Vier-Zimmer-Einheiten aus dem ersten Part sehr zügig an Selbstnutzer und private Kapitalanleger verkauft werden. Michael Peter, geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe, geht fest davon aus, dass auch der zweite Bauabschnitt aufgrund des großen Interesses quasi ein Selbstläufer wird. Das Gesamtverkaufsvolumen hatte P&P vor kurzen noch mit 52 Millionen Euro angegeben.