Die P&P Group veräußert eine langfristig vermietete Single-Tenant-Liegenschaft in Schweinfurt an ein Family Office aus der Region Frankfurt. Die Immobilie in der Matthäus-Stäblein-Straße 7 in Schweinfurt hat eine vermietbare Fläche von 1.525 m² und wird seit 1998 vom Baustoffhändler Raab Karcher angemietet. Als Vermittler der Immobilie war Savills tätig.

