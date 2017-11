P&P verkauft Mehrfamilien- und Geschäftshaus in Berlin und Fürth

Die P&P Gruppe hat erfolgreich zwei Mehrfamilien- und Geschäftshäuser in Berlin und Fürth verkauft. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

Mehrfamilienhaus im Bezirk Reinickendorf

Im Berliner Bezirk Reinickendorf wechselte ein Mehrfamilienhaus den Eigentümer. Über den Namen des Käufers und die Höhe des Kaufpreises haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Das Objekt wurde im Jahr 1974 errichtet und ist nahezu vollständig vermietet. Die Grundstücksgröße beträgt 650 m² bei einer Wohnfläche von 700 m². Es liegt inmitten eines Wohngebietes und verfügt über gute Anbindungen an den überregionalen Verkehr. Vermittelnd tätig war das Team von JLL.



Denkmalgeschütztes Geschäftshaus in Fürth

Neben der Transaktion in der Hauptstadt verkaufte der Projektentwickler das Geschäftshaus Schwabacher Straße 54 mit gesichertem Baurecht. Das Gebäude liegt in der Fürther Fußgängerzone und ist aus dem Baujahr 1956. Das Objekt mit einer Grundstücksgröße von ca. 2.277 m² besticht laut der P&P Gruppe durch das gesicherte Baurecht für zusätzliche Wohnflächen. Durch die mögliche Projektentwicklung generiert das Gebäude Wertschöpfung und ein zusätzliches Wertsteigerungspotenzial.



Die derzeitige Nutzfläche beträgt ca. 5.430 m², wovon ca. 1.487 m² zu Wohnen umgenutzt werden können. Durch die Baurechtsschaffung ergeben sich zusätzliche 766 m² Wohnfläche zur Nachverdichtung. Die Grundstücksgröße beträgt insgesamt ca. 2.277 m². Ein langfristiger Mietvertrag mit dem Einzelhändler Woolworth spielt dem Objekt außerdem positiv zu. Über die Namen der Käufer und die Höhe des Kaufpreises haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Vermittelnd tätig war Savills.