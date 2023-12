P&P verkauft Bamberger Wohn- und Geschäftshaus

Die P&P Group verkaufte ein Wohn- und Geschäftshaus mit rd. 1.200 m² Mietfläche in sehr guter Lage in Bamberg an einen ortansässigen Investor. Das WGH in der Innenstadt profitiert von einem ausgewogenen Mix an Wohn- und Gewerbeflächen und liefert dadurch die Basis für ein nachhaltiges Investment. Die viergeschossige Immobilie in bester Lage der fränkischen Stadt geht modernisiert und voll vermietet an den neuen Eigentümer. Dank des ebenfalls nur wenige hundert Meter entfernten Bahnhofs gibt es zudem eine attraktive regionale und überregionale Anbindung an den ÖPNV.

In den kommenden Jahren wird es zudem zahlreiche weitere Investitionsmöglichkeiten bei der P&P Group geben. Bis Ende 2024 wird das Unternehmen insgesamt zehn neue Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München starten. Zudem stellt P&P weitere 100 Millionen Euro für dortige Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungspotential zur Verfügung. „Dank der sehr guten Eigenkapitalbasis und angesammelter Rücklagen können wird diese Strategie konsequent weiterverfolgen und die historische Chance in dieser besonderen Situation nutzen,“ so Eva-Maria Zurek, CEO der P&P-Group. „Das Interesse an unseren Bestandsimmobilien ist trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin groß“, stellt Christoph Langfritz, CIO der P&P Group, erfreut fest.