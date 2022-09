P&P veräußert Wohn- und Geschäftshaus nahe der EZB

Die P&P Group hat in Frankfurt ein Wohn- und Geschäftsgebäude an ein lokales Family Office verkauft. Die Parteien einigten sich auf einen Kaufpreis im oberen einstelligen Millionenbereich. Das Objekt befindet sich im Szeneviertel Sachsenhausen unweit der Europäischen Zentralbank und wurde über das vergangene Jahr hinweg umfangreich saniert.

„Der Verkauf der Immobilie in der Siemensstraße steht im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie. Die Immobilie befindet sich in einer hervorragenden Lage und ist energetisch zukunftssicher ausgestattet. Neben der umfassenden Sanierung der Wohnungen haben wir das Erdgeschoss neu konzipiert und einen Zehn-Jahres-Mietvertrag mit einer modernen Physiotherapiepraxis abgeschlossen. Die Repositionierung in den vergangenen 18 Monaten erfolgte über unsere Frankfurter Niederlassung“, kommentiert Christoph Dreyer, Niederlassungsleiter München der P&P Group.



Das Gebäude verfügt über ca. 1.000 m² Mietfläche, die sich auf eine Gewerbefläche im Erdgeschoss und 25 Wohneinheiten verteilen. Zusätzlich bietet die Immobilie Außenstellplätze und ist durch die zentrale Lage optimal an den ÖPNV angebunden. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist in weniger als zehn Minuten erreicht.