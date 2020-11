P&P Stiftung Vita spendet über 400.000 Euro im Pandemie-Jahr

Die P&P Stiftung Vita, die bestehende Projekte von Werken und Organisationen unterstützt, in denen vor allem benachteiligte Kinder und Jugendliche die Chance auf ein lebenswertes Leben bekommen und in ihrer Entwicklung begleitet werden, hat bislang über 400.000 Euro gespendet.

Wie die Stiftung heute mitteilte, war der Ausbruch der Pandemie Anlass einen Sozialfonds in Höhe von 500.000 Euro einzurichten, der ausschließlich dazu dient, wohltätige Organisationen/Einrichtungen zu unterstützen, welche von den Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes betroffen und in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Bislang (Stand 27. November 2020) wurden 33 Projekte mit insgesamt 311.539 Euro gefördert. Zu den Begünstigten gehörten zum Beispiel das Klinikum Fürth mit 155.562 Euro für technische Ausrüstung zu COVID-19 Tests, der CVJM Landesverband Bayern e.V. mit 30.000 Euro zur Deckelung der Fixkosten während des Lockdowns sowie der Frauennotruf Nürnberg e. V. mit 5.000 Euro zum Ausbau der Onlineberatung.



„Die wirklich hohe Anzahl an Anträgen und die durchweg positiven Reaktionen zeigen uns, wie sinnvoll und notwendig die Unterstützung ist. Durch die Corona-Krise gibt es viele soziale Einrichtungen und Organisationen, die jeden Tag darum kämpfen müssen ihre seit Jahrzehnten bestehende Arbeit fortführen zu können. Leider fallen genau diese Organisationen durch das Raster von öffentlichen und staatlichen Rettungsschirmen. Wir wollen jeden ermutigen und dazu aufrufen an dem Projekt durch eigene Spenden teilzunehmen oder eigene Projekte zu starten! Es braucht die große Hilfe der Gemeinschaft.“ Eva-Maria Zurek, Stiftungsbeauftragte.



Des Weiteren hat die P&P Stiftung Vita bereits zu Beginn des Jahres 105.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gespendet. Diese Spenden flossen an Villa Familia (100.000 Euro) für ihr Projekt „Kinderscheue“ sowie an den Kinder- und Jugendtreff Hasenbergl, der 5.000 Euro erhielt.