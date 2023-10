P&P mit Verkäufen in Nürnberg und Bamberg

P&P Group kann Vertriebserfolge für Projekte in Nürnberg und Bamberg verzeichnen. Das Unternehmen verkaufte ein Mehrfamilienhaus nahe dem Nürnberger U-Bahnhof Bärenschanze an ein Family Office. Zudem wurde im neuen Bamberger Stadtquartier Lagarde nicht nur der Vertrieb des ersten Bau-Abschnitts mit 79 Einheiten erfolgreich abgeschlossen, direkt mit Vermarktungsstart des zweiten Bauabschnitts verkaufte P&P zudem sechs weitere Wohnungen.

.

„Unsere Projekt-Pipeline findet somit großen Anklang sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei privaten Anlegern, welche die Wohnungen entweder als Eigennutzer oder als Kapitalanlage erwerben“, zeigt sich Christoph Langfritz, Geschäftsführer der P&P Group, erfreut. Beispielsweise wurde die Nürnberger Citylage im Stadtteil Rosenau in den vergangenen Jahren immer beliebter und etablierte sich als gefragter Wohn-Standort, auch noch nach dem Erwerb und Umbau der dortigen Immobilie durch P&P. „Zudem haben wir mit unserem Upcycling das gesamte Objekt aufgewertet. Dazu trägt der Umbau der Gewerbeflächen mit angepassten Wohnungstypen und der Ausrichtung auf eine Mischung unterschiedlicher Mieter-Zielgruppen bei“, so Langfritz. Gefragt waren die Einheiten zwischen 38 und 90 m² in der innenstadtnahen Lage von Anfang an sowohl bei kleinen Familien und Paaren als auch bei Young Professionals oder Wochenendpendlern, für die eine gute Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders wichtig ist.



Nicht nur erfolgreiche Globalverkäufe konnte P&P jetzt verbuchen. Ebenso gab es gleichzeitig Vertriebserfolge im Einzelverkauf, etwa in Bamberg mit den Sunshine Lofts. „Diese sind unter anderem auf die Etablierung einer eigenen Vertriebsplattform für Eigentumswohnungen zurückzuführen“, erläutert Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group. „Das ist die richtige Antwort auf die neuen herausfordernden Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Abschwächung. So haben wir nicht nur in der Bauphase unsere Objekte komplett unter Kontrolle, sondern auch beim Vertrieb und bieten darüber hinaus eine stimmige Investitionsmöglichkeit.“ Besonders attraktiv für Käufer und Bewohner sind die Sunshine Lofts wegen des Energieeffizienz-Konzeptes. Über die Kombination von Erdwärme, Wärmepumpe, Photovoltaik, einem Blockheizkraftwerk und Speicher-Management werden 70 Prozent der benötigten Energie direkt vor Ort erzeugt.



In den kommenden Jahren wird es zahlreiche weitere Anlagemöglichkeiten bei der P&P Group geben. Anfang Oktober wurde angekündigt, bis Ende 2024 insgesamt zehn neue Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München zu starten. Zudem wird P&P in Kürze weitere 100 Millionen Euro aus Eigenkapital für dortige Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungs-Potential zur Verfügung stellen.