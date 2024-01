P&P London erweitert Portfolio in UK

P&P London erwirbt weitere Immobilien in Prime-Lagen der britischen Hauptstadt. Dazu gehören Wohnungen sowie ein historisches Pub.

.

„Diese Käufe in den Stadtteilen Chelsea und Lambeth erweitern unser Portfolio um weitere sehr attraktive Standorte„, erläutert Michael Peter, Geschäftsführer von P&P London, das als Spin off des deutschen Projektentwicklers P&P Group entstanden ist. Das Team um Michael Peter tätigte bereits im Spätsommer 2023 in Knightsbridge und Mayfair die ersten London-Investments. „Insgesamt wurde somit in den ersten fünf Monaten nach Gründung der Firma ein zweistelliger Millionenbetrag investiert“, erläutert Peter. „Das ist eine sehr erfolgreiche Startphase für das neue Unternehmen in UK und bestätigt unsere Entscheidung, in diesem extrem interessanten Immobilienmarkt tätig zu werden. 2024 planen wir sogar Immobilien-Ankäufe im Wert von rund 120 Millionen Euro.„



Aktuell bieten sich besonders gute Chancen für Investments in den Londoner Immobilienmarkt. „Zum ersten Mal seit langer Zeit gibt es in vielen Bereichen Preisrückgänge, die wir aktuell nutzen“, erläutert Peter. „Dank des vorsichtigen Wirtschaftens der P&P Group in der Vergangenheit verfügen wir über eine ausreichende Kapitalausstattung, um bei Kaufgelegenheiten flexibel und schnell zu reagieren.„ Nach der aktuellen Beruhigungsphase bei der Immobiliennachfrage erwartet Michael Peter einen erneuten Boom in London.



Um sich in dieser Situation optimal zu positionieren, liegt der Fokus von P&P London auf Apartments und Wohnhäusern in guten Lagen, bei denen architektonisch, baulich oder konzeptionell eine Neupositionierung sinnvoll ist. Um dies zu ermöglichen, saniert P&P die Immobilien bei Bedarf. So ergeben sich weitere Wachstumsmöglichkeiten. Etwa im Stadtteil Lambeth, in dem P&P London direkt am Ufer der Themse eine vierstöckige, ursprünglich um 1870 erbaute Mixed Use-Immobilie mit Wohnungen und dem „Rose Pub“ erwarb. Das bei Einheimischen und Touristen beliebte historische Pub im viktorianischen Stil existiert dort seit dem Bau vor rund 150 Jahren. Der Pachtvertrag läuft noch 15 Jahre. Der Standort 35 Albert Embankment – in der Nähe der US-Botschaft und fußläufig zur Krönungskirche Westminster Abbey – bietet angesichts sich ändernder Nachfrage großes Potential. P&P denkt über ein Angebot von Mikroapartments innerhalb des Gebäudes nach. „Auch in London wollen immer mehr Menschen an guten Standorten nah zu Einkaufsmöglichkeiten, Kultur- und Freizeitangeboten leben und sind bereit, dafür auf Wohnfläche zu verzichten„, so Michael Peter.



Das im Stadtteil Chelsea von P&P neu erworbene, ebenfalls ursprünglich um 1870 gebaute fünfstöckige Haus wird ebenfalls historiengetreu saniert, inklusive viktorianischer Eisengeländer und Enkaustik-Fliesen. So wird die Immobilie in der Straße Redcliffe Gardens für das Hochpreissegment attraktiv. Dafür bietet die gefragte Lage im historischen viktorianischen Viertel im Südwesten der Hauptstadt beste Voraussetzungen, inklusive hervorragender öffentlicher Verkehrsanbindung über die U-Bahn-Stationen Earl's Court und Gloucester Road. Mit der bekannten Piccadilly Line erreicht man innerhalb weniger Minuten etwa die Stationen Hyde Park, Covent Garden, King´s Cross und Piccadilly Circus.



„All diese Investments etablieren die Marke P&P London nachdrücklich am britischen Residential Markt“, betont Michael Peter: „Wir stellen unter Beweis, dass wir in London in allen relevanten Immobilienbereichen mit Investments aktiv sind.„ Zum Ziel-Portfolio gehören komplette Häuser und Einzelwohnungen sowohl in herausragenden Super-Prime-Lagen der City, als auch in aufstrebenden Arealen in der gesamten Metropolregion Greater London. Im Fokus stehen auch Mixed-Use-Angebote mit einem erheblichen Residential-Anteil. „An allen von uns bisher gewählten Standorten übersteigt die Mietnachfrage das Angebot deutlich. Das bedeutet bereits jetzt einen deutlichen Mietanstieg in den lokalen Märkten“, betont Michael Peter. „Auch auf dem Kaufmarkt wird bald wieder eine deutliche Aufwärts-bewegung stattfinden. Davon werden dann auch unsere Investments profitieren."