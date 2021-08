P&P kauft Ex-Metz-Areal mit 84.000 m²

Die P&P Group hat das 84.000 m² große ehemalige Areal der Firma Metz in Zirndorf von der Fürther Daum-Gruppe erworben. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Langfristiges Ziel ist die Entwicklung eines Quartiers mit dem Schwerpunkt Wohnen.

Aktuell werden die Flächen von unterschiedlichen Mietern als Büro- und Lagerflächen genutzt. Die Gesamtmietfläche beträgt derzeit ca. 39.600 m², von der aktuell ca. 60% vermietet sind. Die zukünftige Nutzung der bestehenden Flächen steht noch nicht fest. Das Areal bietet, über eine reine Vermietung hinaus, zahlreiche Optionen für neue Nutzungsarten. Ziel der P&P Group ist es in enger Zusammenarbeit mit der Stadt die beidseitigen Vorstellungen einer innovativen und zukunftsweisenden Quartiersentwicklung mit dem Schwerpunkt Wohnen in Einklang zu bringen.



„Ein weiterer Grundstein für unser nachhaltiges Wachstum in der Metropolregion konnte mit dem erfolgreichen Ankauf des Metz-Areals gelegt werden. Für die P&P-Group stellt dieser Ankauf die größte Projektentwicklung der Firmengeschichte dar.“, sagt Christoph Langfritz, Geschäftsführer P&P Living GmbH.