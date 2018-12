P&P Gruppe verkauft ehemalige Puma-Zentrale

Die ehemalige Puma-Zentrale in Herzogenaurach hat einen neuen Eigentümer. Die P&P Gruppe hat den im Jahr 2005 errichteten Neubaukomplex an der Würzburger Straße 13 an den Leipziger Investor Vicus AG veräußert. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Objekt liegt im Stadtzentrum Herzogenaurachs und umfasst rund 4.600 m² Nutzfläche. Nach dem der Sporthersteller den Gebäudekomplex auf Grund der Fertigstellung ihres neuen Firmensitzes verlassen hat, ist die Stadtverwaltung Herzogenaurach seit November 2018 neuer Mieter des Neubauareals [wir berichteten].



P&P hatte die Immobilie im Jahr 2017 für ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 32 Millionen Euro erworben [wir berichteten] und entsprechend für die Nutzung der Stadt Herzogenaurach umgebaut. Insgesamt hat der Immobilieninvestor mehr als 30 Millionen Euro in den Standort, bestehend aus einem im Jahr 1986 errichteten Altbau und dem westlich angebauten modernen Neubau investiert.



Nach vollständiger Sanierung des Altbaus werden auf 6.300 m² hochwertige Wohnungen und Mikro-Apartments in einer der attraktivsten Wohnlagen der Stadt entstehen [wir berichteten]. Der Startschuss für den Vertrieb wird im Januar 2019 fallen, so Geschäftsführer Alexander Faust.