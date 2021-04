P&P Gruppe veräußert Gewerbepark in Fürth

Die P&P Gruppe hat einen multifunktionalen Gewerbepark auf einem ca. 7.326 m² großen Grundstück in verkehrsgünstiger Lage von Fürth veräußert. Das Objekt wurde in den vergangenen Monaten durch aktives Asset Management stabilisiert und die Mietverträge mit den Einzelhandelsmietern wurden langfristig verlängert. Somit wurde eine durchschnittliche Mietvertragslaufzeit von fast 10 Jahren erreicht. Neuer Eigentümer des Objekts mit einer Fläche von 3.853 m² in der Fritz-Gastreich-Straße 3 ist ein Family Office.

.

Parallel zu dem Verkauf des Multi-Tenant Gewerbeparks hat die P&P Gruppe zwei weitere Mehrfamilienhäuser in Nürnberg-Gostenhof und somit in unmittelbarer zentrumsnähe von Nürnberg erworben. Die beiden Objekte verfügen über insgesamt 20 Wohneinheiten und sind aktuell vollvermietet. Beide Zukäufe dienen zur Erweiterung des Wohnungsbestandes der P&P Gruppe. Über die Höhe der jeweiligen Kaufpreise vereinbarten die Beteiligten Stillschweigen.