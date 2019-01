P&P Gruppe schließt 2018 erfolgreich ab

Auch im Geschäftsjahr 2018 konnte der Immobilienspezialist nach eigenen Aussagen „ein hervorragendes Resümee“ ziehen. Das Unternehmen steigerte seinen Verkaufsumsatz auf rund 285 Mio Euro. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von ca. 38 %. Das Ankaufsvolumen lag mit etwa 140 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Wesentlicher Treiber für das positive Ergebnis war u.a. auch wieder der Geschäftsbereich Investment mit einem Gesamtverkaufsvolumen von ca. 208 Mio. Euro. Das Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr zeigt, „dass die strategische und weitsichtige Unternehmensausrichtung der P&P Gruppe an die jeweiligen Marktsituationen überdurchschnittlich gut gelungen ist“.

.

Besonders erfreut zeigt man sich über den erzielten Umsatz im Bauträgerbereich. „Hier sind wir mit einem Verkaufsumsatz von über 80 Mio. Euro sehr zufrieden“ sagt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter. In diesem Zuge hat man Ende des Jahres ebenfalls die letzten Wohnungen in dem insgesamt über 300 Einheiten umfassenden ehemaligen Tucher-Areal verkaufen können und das Projekt somit erfolgreich geschlossen.



Mit den anstehenden Projekten der kommenden Jahre zeigt man sich sehr zufrieden. „Aufgrund unserer aktiven Einkaufsstrategie in den letzten Jahren und den Ansatz auf strategisch gute Lagen und Produkte zu setzen, befinden wir uns für die kommenden Jahren in einer guten Position, die uns auch von eventuellen Marktkonsolidierungen unabhängig macht“ so Peter weiter. Insgesamt besitzt man heute Projekte bis zum Jahr 2022 mit einem Investitionsvolumen von ca. 410 Mio. Euro.



Ein wichtigen Meilenstein im Ankauf setzt die P&P Gruppe u. a. Anfang 2018 beim Erwerb des „Southwind Portfolios“, der insgesamt 22 Büro- und Technikgebäude an zwölf unterschiedlichen Standorten umfasst. So ist der Fürther Projektentwickler mittlerweile nicht nur in den Metropolregionen Nürnberg und München aktiv, sondern auch in weiteren Bundesländern wie Baden-Württemberg, Hessen und der Rheinland-Pfalz.



Auch 2019 dürfte es keineswegs langweilig für die mehr als 80 Beschäftigten des Immobilienspezialisten an den Standorten Fürth und München werden. So beginnt das Jahr mit dem Vertriebsstart des ehemaligen Puma-Headquarter in einer der attraktivsten Wohnlagen von Herzogenaurach. Der Investor hatte die Firmenzentrale im Dezember an den Leipziger Investor Vicus AG veräußert [wir berichteten]. Neben diesem Projekt beginnt auch der Vertriebsstart des ersten Teilbereiches der ehemaligen Askren-Manor-Kaserne in Schweinfurt, die mit der Sanierungsabschreibung (7H EStG) ein äußerst attraktives Produkt darstellt. Hier wurden bereits Ende 2016 zahlreiche Wohngebäude auf dem ehemaligen Gelände der US-Streitkräfte am Kennedy Ring übernommen [wir berichteten].