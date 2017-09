P&P Gruppe mit voller Fahrt voraus

Fürth: Gustav-Schickedanz-Straße 17

Die P&P Gruppe hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2017 erfolgreich fortgesetzt. Die Verkäufe erreichten über 130 Millionen Euro und lagen somit um 85 % höher als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016. Zudem stieg von Januar bis Ende Juni das Ankaufsvolumen des Fürther Immobilienentwicklers im Vergleich zum 1. Halbjahr 2016 um 94 %; und diese Dynamik setzt sich fort. In Aschaffenburg akquirierte der Investor ein Wohnportfolio entlang des Stadtrings, zudem konnte sich die P&P Gruppe ein Gewerbeportfolio aus dem Bestand der Münchener Accom Immobilien sichern.

Frankenportfolio: Nahezu vollständig vermietet

Der Beschaffungsmarkt ist aktuell schwierig, umso erfreulicher für die P&P Gruppe das so genannte Frankenportfolio von Accom Immobilien übernehmen zu können. Die insgesamt fünf Büro- und Geschäftshäuser liegen in der Metropolregion Nürnberg und sind nahezu vollvermietet und bietet noch entsprechendes Wertsteigerungspotenzial. Ein Pitch für P&P-Geschäftsführer Alexander Faust, der sich überzeugt zeigt, dass sich die starke Nachfrage nach Investmentmöglichkeiten, insbesondere in den Metropolregionen München, Nürnberg und Berlin in den kommenden Monaten nicht ändern wird. Von den neu erworbenen Gewerbeimmobilien befinden sich drei Objekte in Nürnberg (Bucher Straße 103; Frauentorgraben 39 und Frauentorgraben 71) und jeweils eins in Fürth (Gustav-Schickedanz-Straße 13-17) und Bamberg (Luitpoldstraße 16). Insgesamt umfassen sie eine Gesamtfläche von rund 9.500 m². Das Investitionsvolumen liegt knapp unter 20 Millionen Euro. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Wohnportfolio in Aschaffenburg

Bei dem in Aschaffenburg erworbenen Wohnportfolio handelt es sich um 9 Mehrfamilienhäuser nebst Teileigentum, die insgesamt 90 Wohnungen umfassen. Die Objekte verteilen sich auf fünf innerstädtische Standorte entlang des Stadtrings. Das Portfolio besteht dabei nahezu ausschließlich aus marktgerechten 2- und 3-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 44 und 83 m² Wohnfläche. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtwohnfläche von ca. 5.300 m² bei einem Vermietungsstand von rund 97 Prozent. „Aufgrund der Attraktivität der Standorte und der beliebten Lage innerhalb der Rhein-Main-Region sehen wir sehr gute Wertsteigerungspotenziale“, sagt Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe. Über den Namen des Verkäufers und die Höhe des Kaufpreises haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.