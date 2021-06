P&P Gruppe erwirbt Wohnobjekt in Neuss

Die P&P Gruppe hat den nächsten Meilenstein auf ihrem Wachstumskurs erreicht und im Rahmen einer Off Market-Transaktion ein Wohnobjekt in Neuss erworben. Das Gebäude aus dem Jahr 1967 befindet sich im Berghäuschenweg, einer etablierten Stadtteillage im Süden von Neuss. Neben der schnellen Anbindung an die Neusser Innenstadt profitiert das Objekt vor allem von der schnellen Erreichbarkeit des Düsseldorfer Stadtgebiets. Die Immobilie umfasst insgesamt 32 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von ca. 2.412 m², die sich auf insgesamt 8 Geschosse verteilen.

.

„Wir freuen uns darüber, dass die Ankaufsaktivitäten unserer neu gegründeten Frankfurter Niederlassung kontinuierlich steigen und wir mit dem Wohnobjekt in Neuss nun unsere erste Immobilie in Nordrhein-Westfalen erworben haben. Für uns ist dies ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumskurs,“ kommentiert Christoph Dreyer, Niederlassungsleiter München der P&P Gruppe.



„In unserer Transformation zur Investorenplattform steht der Ankauf größerer Portofolien deutschlandweit im Fokus der Gruppe. Auch im Hinblick auf die geplante Öffnung der P&P Gruppe für den Kapitalmarkt und insbesondere dem Kapital von institutionellen Investoren ist es essenziell, dass wir gerade in NRW unsere Präsenz stärken und uns als nachhaltiger Partner etablieren“ – ergänzt Michael Peter Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe.