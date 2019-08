P&P Gruppe erhält Baugenehmigung für neues Wohnprojekt in Nürnberg

Die P&P Gruppe hat die Genehmigung für ein neues Bauvorhaben unmittelbar westlich der Nürnberger Altstadt erhalten. Mit dem Abriss des bisher auf dem Grundstück befindlichen ehem. Bankgebäudes wurde bereits begonnen. Zwischen Pegnitzauen und Rosenaupark entstehen in der Bärenschanzstraße 12 insgesamt 29 exklusive Wohneinheiten samt Tiefgarage, teilweise mit Blick über die Altstadt auf die Kaiserburg.

.

Das Nachbargrundstück mit einem fünfstöckigen Bestandsgebäude befindet sich ebenfalls im Eigentum des Fürther Projektentwicklers. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten erfolgte dort kürzlich der Verkaufsstart der 26 Eigentumswohnungen.



Mehr als zufrieden zeigt sich das Unternehmen mit dem Verkaufsstand des aktuellen Bauvorhabens „Headquarter“ in Herzogenaurach. Bereits nach wenigen Monaten wurden ca. 80% der insgesamt 99 Wohneinheiten verkauft.



Darüber hinaus kann das Immobilienunternehmen den erfolgreichen Abverkauf der insgesamt über 300 Neubauwohnungen auf dem ehem. Tucher-Areal in Fürth sowie der mehr als 160 Wohneinheiten eines Sanierungsprojektes im Nürnberger Westen, unmittelbar angrenzend an das ehemalige Quelle-Versandzentrum, vermelden.



„Sowohl im Hinblick auf die Umsatzzahlen als auch auf die Fortschritte in der Projektentwicklung, können wir speziell in unserer Bauträger-Sparte auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2019 zurückblicken“, freut sich der geschäftsführende Gesellschafter Michael Peter.