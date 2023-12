P&P Group verkauft Gewerbeareal in Nürnberg

Ein über 4.000 m² großes Grundstück im Nürnberger Gewerbegebiet Gleißhammer hat den Besitzer gewechselt. Das Areal befindet sich in der Regensburger Straße in verkehrsgünstiger Lage, überzeugt mit guter Sichtbarkeit und einem langfristigen Mietvertrag. Verkäufer ist die P&P Group, die das Grundstück an an einen lokalen Investor veräußert hat.

„Dieser weitere Vertriebserfolg bestätigt, dass das Interesse an unseren Bestandsimmobilien trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage weiterhin groß ist“, zeigt sich Christoph Langfritz, CIO der P&P Group, erfreut. „Damit ein Angebot auch in diesen Zeiten überzeugt, müssen die Immobilien wirtschaftlich gut kalkulierbar sein und zum Standort passen.“



Für Eva-Maria Zurek, CEO der P&P-Group, ist es ein gutes Zeichen, dass sich die weiterhin starke Nachfrage nach P&P-Objekten sowohl auf Wohnangebote als auch auf Gewerbeeinheiten bezieht. Das sieht Zurek vor allem als Bestätigung für die seit Jahrzehnten gute Arbeit des Unternehmens. In den nächsten Jahren wird es weitere Investitionsmöglichkeiten bei der Gruppe geben. Bis Ende 2024 wird das Unternehmen insgesamt zehn neue Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen in den Metropolregionen Nürnberg und München starten. Zudem stellt das Unternehmen weitere 100 Millionen Euro für dortige Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungspotential zur Verfügung.