P&P Group verkauft bayerisches Wohnportfolio

Die P&P Group hat jeweils ein Wohnportfolio in München und Bubenreuth mit Gesamtmietflächen von 10.468 bzw. 2.295 m² gewinnbringend verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem Münchner Objekt handelt es sich um ein Wohnportfolio mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.500 m². Auf dem ca. 16.000 m² großen Grundstück in der Dülferstraße befinden sich 152 Wohneinheiten sowie 97 PKW-Stellplätze. Käufer des Objekts ist ein Immobilienunternehmen.



Im fußläufigen Umfeld der durchschnittlich 67 m² großen Wohneinheiten sind diverse Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, sowie Schulen und Kindertagesstätten angesiedelt. Die nahegelegene U-Bahnstation Feldmoching bietet eine gute Anbindung an die Innenstadt.



Das zweite Objekt ist in der Damaschkestraße in Bubenreuth bei Erlangen gelegen und wurde 1963 gebaut. Es handelt sich um einen fünfgeschossigen Wohnkomplex mit einer Mietfläche von 2.295 m², der erfolgreich an ein deutsches Family Office veräußert wurde. Während der Haltephase realisierte P&P mit ihrer hauseigenen Entwicklungskompetenz eine umfassende Renovierung und Neuvermietung von elf der vierzig Wohneinheiten auf dem knapp 4.200 m² großen Grundstück. Die durchschnittlich 57 m² großen Wohnungen profitieren von ihrer unmittelbaren Nähe zum Stadtzentrum von Erlangen, das nur wenige Minuten per ÖPNV entfernt ist. Auch die Großstädte Fürth und Nürnberg sind in etwa 30 Autominuten zu erreichen.