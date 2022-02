P&P Group steigert Transaktionsvolumen um 50%

Die P&P Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Transaktionsvolumen 2021 konnte im Jahresvergleich um mehr als 50% gesteigert werden auf nun 335 Millionen Euro. Auf Grundlage der starken realisierten Ergebnisse plant das Unternehmen für 2022 nochmals eine Ausweitung auf Transaktionen in Höhe von 450 Millionen Euro.

.

Parallel setzte die P&P Group auch den Wachstum bei Standorten und Mitarbeitern fort. Die Gesamtzahl der Belegschaft wuchs 2021 um 20% auf nun 120. Ein Teil der neuen Kollegen arbeitet bereits am 2021 neu eröffneten dritten Standort in Frankfurt am Main, während die Münchner Niederlassung signifikant ausgebaut wurde und zum Jahresanfang ein neues und größeres Büro bezogen hat.



Der Personalaufbau soll 2022 zügig weiter voranschreiten, vor allem im jungen Frankfurter Büro. Allein am Standort Fürth sind für den Ausbau des Betriebs des Urban Entertainment Centers FLAIR und der darin enthaltenen deutschlandweit einzigartigen Virtual-Reality-Erlebniswelt HOLOGATE rund 25 Stellen ausgeschrieben.



Auch auf Führungsebene verstärkte sich das Unternehmen2021 strategisch durch die Berufung von Bernhard Steurer zum CFO. Er verantwortet vor allem den Ausbau des kaufmännischen Bereichs und des Controllings der Unternehmensgruppe.



Neben dem traditionellen Kerngeschäft der P&P Group im Bereich Projekt- und Bestandsentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien ist das Unternehmen seit 2021 auch im Bereich Venture Capital und Private Equity aktiv. Das neue Tochterunternehmen RIVUS Capital investiert gezielt in junge Unternehmen in der Gründungs- oder Skalierungsphase. Der Investitionsfokus von RIVUS Capital liegt dabei auf Urban Tech. Darunter fallen Unternehmen in den Bereichen PropTech, ConstructionTech, Mobility und Energy. Die Themen ESG und Blockchain spielen in diesem Zusammenhang oft eine zentrale Rolle.



„Ein Höhepunkt war 2021 sicherlich die feierliche Eröffnung des FLAIR in Fürth – der Zuspruch der Menschen war und ist enorm und für unser Konzept eines ‚Wohnzimmers in der Innenstadt‘ eine tolle Bestätigung“, so Peter.



Das im September 2021 an der Seite des Fürther Bürgermeisters eröffnete Center Flair nach 2,5-jähriger Bauphase markiert den Höhepunkt der Ausweitung der Aktivitäten der P&P Group auf die neue Assetklasse Einzelhandel/Entertainment. Auf 24.000 m² Fläche bietet das Center Besuchern neben einem vielfältigen Einkaufs- und gastronomischen Angebot auch Deutschlands größte und modernste Virtual-Reality-Welt Hologate World Flair.



Auch im klassischen Geschäftsbereich der Immobilien-Investments konnte die P&P Group dank des Münchner Teams großvolumige Transaktionserfolge erzielen. Highlight 2021 war der Verkauf der Dülferstraße mit 152 Bestandswohnungen, wo die P&P Group Baurecht für weitere 11.500 m² Wohnfläche entwickelt hat. Hierbei wurde der Anteil an Grün- und Erholungsflächen im Rahmen der künftigen Projektentwicklung deutlich gesteigert, um die Wohnqualität dauerhaft zu erhöhen.