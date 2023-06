P&P Group mit erfolgreichem Geschäftsjahr

Im Bereich Real Estate Deutschland konnte die P&P Group in 2022 an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen und ein starkes Jahresergebnis im mittleren zweistelligen Millionenbereich erwirtschaften. Aufgrund der deutlich erschwerten Rahmenbedingungen wurden strategische Maßnahmenpakete erfolgreich umgesetzt. Der derzeit herausfordernden Situation in Europa, der Wirtschaft und auf dem Immobilienmarkt entgegnet das Management mit einer soliden Finanzlage. Im Jahr 2022 weist die Group eine Eigenkapitalquote von 45 bis 50 % aus. Die Bilanzsumme beträgt etwa 600 Mio. Euro.

P&P blickt mit Gründer Michael Peter positiv in die Zukunft, da in diesen Zeiten „Jahrhundert-Chancen“ ergriffen werden können und starke Unternehmen in die nächste Wachstumsphase kommen. Durch die Etablierung der Vertriebsplattform und dem aktiven Bauträgergeschäft konnten weitere Geschäftsmodelle neben dem institutionellen Verkauf etabliert werden. Bereits heute können positive Auswirkungen dieser Schritte verbucht werden. Die drei Kerngeschäftsbereiche im Bereich Real Estate Deutschland umfassen Transactions (Einzelobjekte und Portfolios), Asset- und Property Management und Development & Refurbishment (inkl. ESG Upcycling).



Die Finanzlage wird auch künftig als überaus stabil angenommen mit positiven Zukunftsaussichten. Ziel ist es, dass die Group im Jahre 2023 weiterhin ihre starke Eigenkapitalquote entwickelt. Es wird kontinuierlich investiert.