P&P Group entwickelt in Fürth ihr größtes Wohnprojekt

Die P&P Group treibt in Fürth eines ihrer ambitioniertesten Projekte voran: Auf dem Hornschuch Campus entsteht mit Central Homes ein neues urbanes Quartier mit rund 1.000 Wohnungen. Ergänzt werden die Wohnangebote durch ein Hotel, einen Kindergarten sowie seniorengerechte Wohnformen. Das Projekt gilt als das bislang größte Vorhaben in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte und entwickelt eine ehemalige innerstädtische Konversionsfläche zu einem gemischt genutzten Stadtquartier.

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Die Tiefbauarbeiten für das Großprojekt Central Homes sind nahezu abgeschlossen, und das urbane Quartier nimmt zunehmend Gestalt an. Mit insgesamt 1.000 geplanten Wohnungen, ergänzt durch ein modernes Hotel, einen Kindergarten und seniorengerechtes Wohnen, entsteht hier das bislang umfangreichste Projekt in der 30-jährigen Firmengeschichte.



Was heute als eines der spannendsten Stadtentwicklungsprojekte Fürths gilt, begann einst als unbebaute Konversionsfläche – eine der letzten zusammenhängenden innerstädtischen Flächen ohne Baurecht und ohne Wasserrecht. Ein Areal, das lange brachlag und dennoch ein enormes Potenzial in sich trug. Genau hier, im Herzen von Fürth, am sogenannten Hornschuch Campus, wird seit rund acht Jahren an einer visionären Entwicklung gearbeitet. Auf einer Gesamtfläche von circa 25.000 m² entsteht Schritt für Schritt ein neues Wohnquartier. Bereits realisiert wurden die umfassende Erschließung des Areals sowie der Bau eines Parkhauses mit 400 Pkw-Stellplätzen.



Mit Central Homes wächst nun ein Mixed-Use-Areal der besonderen Art heran. Das Projekt befindet sich aktuell in der Bauphase und vereint energieeffiziente Bauweisen, moderne Gebäudetechnik und eine zukunftsorientierte Quartiersgestaltung. Es erfüllt den KfN-QNG-Standard und setzt auf großzügige Grünflächen sowie begrünte Dächer, die das Mikroklima verbessern und eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen sollen.



Besonders attraktiv ist das Projekt auch für Kapitalanleger: Durch die Einstufung als klimafreundlicher Neubau profitieren Investoren von 5 Prozent Sonder-AfA sowie zusätzlich 5 Prozent degressiver AfA. Diese steuerlichen Vorteile stärken die Renditeaussichten und machen das Projekt für Kapitalanleger besonders attraktiv.



„Rückblickend zeigt sich bereits heute, dass wir damals die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen haben und nun das ‚passende Produkt‘ zur richtigen Zeit anbieten können. Die künftigen Bewohner profitieren von kurzen Wegen in die Innenstadt, der Nähe zum Stadtpark, zwei U-Bahn-Stationen, dem Hauptbahnhof sowie einer schnellen Anbindung an die Autobahn. Für Fürth ist dieses urbane Quartier ein starkes Signal – und für uns als P&P Group ein Meilenstein, auf den wir stolz sind“, sagt Firmengründer Michael Peter.



„Mit Central Homes schaffen wir ein Quartier, das weit über die Bereitstellung von Wohnraum hinausgeht. Wir möchten einen Ort entwickeln, der ökologisch verantwortungsvoll ist und den Menschen langfristig Lebensqualität bietet“, sagt Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group. Das Projekt sei ein bedeutender Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Fürth.



Der Ausbau des neuen Quartiers schreitet planmäßig voran. Im ersten Bauabschnitt entstehen knapp 200 Wohnungen, die bereits auf großes Interesse stoßen. Der Vertrieb verläuft äußerst erfolgreich. Ein erheblicher Teil der Einheiten ist bereits verkauft, weitere befinden sich in fortgeschrittenen Reservierungsprozessen. Die starke Nachfrage bestätigt die Attraktivität des Standorts.



Das Gesamtprojekt wird in mehreren Etappen realisiert. Bis Ende 2029 sollen rund 800 Wohneinheiten entstehen, ehe das gesamte Areal bis voraussichtlich Ende 2031 vollständig fertiggestellt wird. Neben freifinanzierten Wohnungen und modernen studentischen Microapartments umfasst das Projekt auch ein Hotel, seniorengerechte Wohnangebote sowie einen Kindergarten. Diese vielfältigen Nutzungen ergänzen sich und schaffen ein lebendiges Umfeld, das Menschen aller Generationen zusammenführt und dem Quartier einen starken sozialen Mittelpunkt verleiht.