P&P kauft in München und Nürnberg ein

Die P&P Gruppe ist auf Einkaufstour, und das gezielt in München: Über ihre Objektgesellschaft, die P&P Objekt Vierzehn GmbH, hat sie jetzt das Gewerbeobjekt Zamdorfer Straße 88 in München-Bogenhausen erworben. Alleinmieter des im Jahr 2001 von der Hammer AG errichteten Gebäudes ist die Firma Giesecke & Devrient. Der internationale Technologiekonzern hat sich in den vergangenen Jahren vom Banknoten-, Wertpapier- und Passdruck ausgehend zu einem Spezialisten für Chipkarten und Sicherheitslösungen entwickelt. Das Unternehmen nutzt das Objekt mit rund 9.700 m² Bruttogeschossfläche und einer Mietfläche von ca. 7.700 m² als Verwaltungs- und Bürogebäude. Die Immobilie liegt direkt an der Autobahn A 94 in Sichtlage. Die Autobahnauffahr

[…]