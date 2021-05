Die P&P Gruppe hat eine Wohnanlage in zentraler Lage von Burghausen von einem lokalen Family Office erworben. Das Gebäude in der Robert-Koch-Straße aus dem Jahr 1967 befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt von Burghausen und hat eine gute Anbindung. Die Immobilie umfasst insgesamt 82 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von…

[…]