P&P eröffnet Erlebnis-Center Flair in Fürth

Die P&P Gruppe hat am vergangenen Freitag nach zweieinhalbjähriger Bauzeit das neue Erlebnis-Center Flair in Fürth eröffnet. Mit rund 60 Geschäften auf 18.000 m² und 800 neuen Arbeitsplätzen ist es laut Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung ein „Meilenstein“ für die Stadt.

.