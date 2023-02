P&P baut am Fürther Stadtpark

P&P Group realisiert eine neue Wohnimmobilie im Südosten von Fürth. Die sechsgeschossige Projektentwicklung mit 49 modernen Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von knapp 3.500 m² wird in attraktiver Lage nahe der Stadtgrenze gebaut.

.

Das Gebäude auf dem 1.595 m² großen Grundstück an der Lange Straße, Ecke Finkenstraße wird zudem über eine Tiefgarage mit 51 Stellplätzen verfügen. Der Wohnungsmix ist konsequent auf den Standort zugeschnitten – rund 90 Prozent der Einheiten sind Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Mit den Bauarbeiten wurde bereits im Januar 2023 begonnen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2024 geplant.



„In der aktuellen Marktsituation, in der die Bauaktivitäten rückläufig sind und somit ein zukünftiges Wohnungsdefizit erkennbar ist, möchten wir ganz bewusst aktiv bleiben“, sagt Michael Peter, CEO der P&P Group. „Mit diesem Projekt tragen wir dazu bei, den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Zudem bieten wir interessierten Käufern ein attraktives Investment in einer wirtschaftsstarken Metropolregion.“



Der Standort zeichnet sich durch eine hervorragende Nahversorgung und ÖPNV-Anbindung aus. In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Einzelhandelsgeschäfte, gastronomische Angebote und Bildungseinrichtungen. Die U-Bahn-Station Jakobinenstraße ist rund 350 Meter, die Bushaltestelle Finkenstraße nur etwa 150 Meter entfernt. Zudem sind der Fürther Stadtpark sowie weitere Park- und Sportanlagen innerhalb weniger Minuten fußläufig erreichbar. Im vergangenen Jahr hatte die P&P Group in der nahe gelegenen Spiegelstraße einen Neubau mit rund 4.800 m² Wohnfläche veräußert [wir berichteten].