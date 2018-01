Potsdam - Trockland wandelt RAW-Areal in IT-Zentrum um

RAW-Gelände in Potsdam

Der Projektentwickler Trockland Management GmbH plant die Errichtung eines IT-Zentrums für digitale Transformation in Potsdam. Schwerpunktthema des neuen Zentrums soll die digitale Vernetzung von Wirtschaftsunternehmen und Institutionen der Wissenschaft sein. Dazu will Trockland auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerks in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs Büroflächen mit einer BGF von ca. 25.000 m² entwickeln. Nutzer des geplanten Gebäudekomplexes sollen sowohl Start-ups, als auch etablierte Unternehmen der digitalen und medienorientierten Kreativwirtschaft sein, für die man am neuen Potsdamer Standort optimale Arbeitsbedingungen schaffen will. Die Planungen von Trockland sehen eine bezugsfertige Fertigstellung des Projekts an der Friedrich-Engels-Straße bis 2021 vor.

Trockland will mit dem Projekt auch seine Erfahrungen mit der Entwicklung und Umwandlung historischer, denkmalgeschützter Immobilien einbringen. „Wir wollen das RAW-Gelände als innovativen Standort für die digitale Transformation weit über die Grenzen Brandenburgs und Berlins positionieren und als ein Leuchtturmprojekt auf der digitalen Karte Deutschlands erstrahlen lassen“, fasste Vitali Kivmann, Sprecher der Investoren deren Zielvorstellung zusammen. Auf dem Grundstück befindet sich die so genannte große Halle des ehemaligen Ausbesserungsbetriebs. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde 1912 fertig gestellt und ist im Volksmund auch als RAW-Halle bekannt. Die Halle steht seit einigen Jahren leer und ist bereits in einem verfallenen Zustand. Konkret sehen die Pläne der Projektentwickler für das Grundstück vor, den Bestand an historisch wertvoller Bausubstanz zu sanieren und durch neu errichtete Büro- und Gewerbeflächen ergänzt werden. Dabei soll die denkmalgeschützte Bausubstanz ihren Charakter erhalten. Kurzfristig will Trockland einen geschlossenen Wettbewerb starten, zu dem Architekten aus Berlin und Potsdam einladen werden. Die Teilnehmer an dem Wettbewerb sollen ihre Entwürfe dann nach von Trockland vorgegebenen Nutzungs- und architektonischen Grundkonzeption ausrichten.



Unterstützung für seine Pläne erhält der Projektentwickler auch seitens der Politik. In einer Stellungnahme des Potsdamer Oberbürgermeisters Jann Jakobs zum Projekt sieht dieser in dem neuen ET Zentrum einen weiteren Schritt, um Potsdam als Standort der innovativen Kreativwirtschaft weiter zu stärken. „Die Absicht der Investoren, mit dem Erwerb der neuen RAW-Halle einen Innovationshub, also einen Kompetenzort in Sachen ‚IT und Innovation‘ am Standort Potsdam zu schaffen, in dem Gründer und junge Unternehmen Tür an Tür mit gestandenen Unternehmen und Institutionen optimale Rahmen- und Arbeitsbedingungen in unmittelbarer Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs finden werden, hat meine volle Unterstützung“, äußerte sich Oberbürgermeister Jann Jakobs erfreut. „Das Vorhaben fügt sich in besonderer Weise in die bisherigen Entwicklungen und unsere weiteren Ziele für den Wirtschaftsstandort Potsdam ein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dieser Ansiedlung in Verbindung mit der Nutzung einer solchen besonderen Immobilie wie der RAW-Halle Potsdams guten Ruf als Innovations- und Kompetenzstandort weiter ausbauen können“, so Jakobs weiter. Ähnlich äußerte sich Staatssekretär Hendrik Fischer vom Brandenburger Wirtschaftsministerium zum Trockland Projekt auf dem RAW-Areal.