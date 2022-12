Potsdam: Gregor Heilmann ergänzt GEWOBA-Geschäftsführung

Gregor Heilmann

© Stefan Gloede

Zum 1. Januar 2023 wird Gregor Heilmann Geschäftsführer der GEWOBA Wohnungsverwaltungsgesellschaft Potsdam mbH und ergänzt damit die Chefetage, die aktuell aus Jörn-Michael Westphal als Sprecher der Geschäftsführung, und Geschäftsführerin Bianca Künkel besteht.

.

„Gregor Heilmann hat schon viele Jahre Fachwissen und Erfahrungen im Facility Management, Energieeffizienz sowie in der integrierten Stadtteilentwicklung gesammelt. Für die kommenden Aufgaben der GEWOBA bringt er die wichtige Expertise im zentralen Themenfeld des Umbaus der Wärme- und Stromversorgung mit erneuerbarer Energien mit und wird der technischen Bestandsentwicklung weitere Impulse geben,“ erklärt Jörn-Michael Westphal.



Gregor Heilmann ist seit 2014 bei der ProPotsdam tätig, wo er unter anderem die Dekarbonisierungsstrategie der ProPotsdam erarbeitete und implementierte sowie die Stadtteilentwicklung in der Gartenstadt Drewitz und im Schlaatz koordiniert. Er war verantwortlich für das technische Facilitymanagement und den Einkauf der GEWOBA und hat in dieser Funktion Konzepte für Energieerzeugung mit erneuerbaren Energien sowie den Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität entwickelt und integrierte Energiekonzepte erarbeitet.



„Mit mehr als 17.800 Wohnungen sind wir ein wichtiger Akteur für die soziale Wohnraumversorgung in Potsdam und stehen in engem Austausch mit der Landeshauptstadt Potsdam, den Kollegen und Kolleginnen der Potsdamer Genossenschaften im Arbeitskreis Stadtspuren sowie mit den Stadtwerken Potsdam. Vor uns liegen spannende Aufgaben bei der Instandhaltung und Weiterentwicklung unseres Bestandes: Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende ist dabei für mich von zentraler Bedeutung. Dafür ist in den aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen die Pflege und der Ausbau der Kooperationen mit unseren Partnern, Dienstleistern und Handwerkern wichtig. Ich freue mich, die erfolgreiche Arbeit der GEWOBA mit meinen Kolleg*innen fortzuführen“, erklärt Gregor Heilmann, Geschäftsführer der GEWOBA.